Surenchères d'un char israélien sur X !

Un adolescent gazaoui a publié sur sa page X une photo d'un char abandonné à Gaza après l'annonce du cessez-le-feu. Il a imité avec humour et ironie un vendeur de chars, présentant le blindé en ces termes : « Nous proposons à la vente ce char, capturé comme butin de guerre. Il est entièrement opérationnel, de couleur olive et équipé également d'un toit ouvrant. »

Il a ajouté, pour montrer sa joie face à la défaite et au retrait des Israéliens de sa terre : « Envoyez cette vidéo à Netanyahu. »

Un utilisateur arabe a réagi avec humour à cette annonce en écrivant : « Que Dieu protège les mains des héros qui l'ont fait exploser et l'ont mis hors d'état de nuire.Un autre a écrit sur le moral indomptable des habitants de Gaza et, faisant référence à l'action de l'adolescent palestinien, a déclaré : « Ils (les habitants de Gaza) nous surprennent toujours. En vérité, ce sont les gens les plus forts. » Un autre utilisateur, à l'occasion de la publication de cette vidéo, a décrit Gaza ainsi : « Ici, c'est le cimetière des chars, ici, c'est l'usine de la virilité, ici, c'est Gaza. Avez-vous vu les sandales qu'il portait en plein froid glacial ! (Avec les mêmes sandales), il met aux enchères les chars sionistes les plus puissants ! Ce sont les jeunes de Gaza — avec des sandales, ils marchent sur la tête de Netanyahu !Avez-vous vu les sandales qu'il portait en plein froid glacial ! (Avec les mêmes), il met aux enchères les chars sionistes les plus puissants ! »

Un autre utilisateur a également illustré la Résistance et le drapeau palestinien flottant au milieu des décombres des chars israéliens détruits.