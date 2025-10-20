Axes de consultation entre les ministres des Affaires étrangères de Russie et des États-Unis

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse RIA Novosti, Sergueï Riabkov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé aujourd'hui, lundi, dans un discours : Lavrov et Rubio (les ministres des Affaires étrangères de Russie et des États-Unis) s'entretiendront bientôt par téléphone.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a poursuivi à cet égard : La situation autour de l'Ukraine sera l'axe de la conversation de Lavrov et Rubio. L'agenda bilatéral des relations russo-américaines, y compris les questions économiques, sera au centre du contact entre Lavrov et Rubio.

Sergueï Riabkov a ensuite ajouté : Il n'y a pas encore d'accord sur le lieu et l'heure d'une rencontre entre Lavrov et Rubio. Les contacts avec les États-Unis se poursuivent par différentes voies. Une date et un lieu pour des négociations entre la Russie et les États-Unis sur les questions bilatérales sources de tension n'ont pas non plus été convenus jusqu'à présent.