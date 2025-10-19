Bombardement de 20 cibles à Gaza par des chasseurs israéliens; la mise en garde de Katz

Selon l'agence de presse Abna, citant Palestine Al-Youm, les médias du régime sioniste ont affirmé que la force aérienne de ce régime avait jusqu'à présent bombardé vingt cibles dans les zones de Rafah et de Deir al-Balah à Gaza.

Malgré le démenti par Al-Qassam de toute violation du cessez-le-feu dans le sud de Gaza, les chasseurs du régime sioniste ont attaqué 20 sites dans différentes zones de Gaza.

Simultanément, le bureau de Netanyahou a déclaré, en son nom, que le Premier ministre du régime sioniste avait ordonné des attaques contre des cibles appartenant à la résistance.

D'autre part, Yisrael Katz, ministre de la guerre du régime sioniste, a également affirmé : « Le Hamas recevra aujourd'hui une dure leçon pour comprendre que l'armée israélienne est très sérieuse quant à la protection de ses soldats et à la prévention de tout dommage à leur encontre. Nous avons donné des ordres à l'armée pour qu'elle agisse contre les objectifs militaires du Hamas à Gaza. Le Hamas paiera un lourd tribut pour chaque tir et violation du cessez-le-feu, et s'il ne comprend pas le message, les attaques s'intensifieront. »