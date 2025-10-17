Chef des tribus palestiniennes: « le Hamas ne vise que des groupes armés soutenus par le régime sioniste » et nie toute attaque contre des civils

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon ses déclarations, les opérations revendiquées par le mouvement sont « orientées contre des cibles combattantes et des groupes armés » liés au régime sioniste. Il a dénoncé les informations faisant état d’attaques intentionnelles contre des non‑combattants, qu’il a qualifiées d’« infondées ».

Le responsable tribal a appelé les organisations internationales à vérifier de manière indépendante les allégations circulant dans certains médias et à garantir l’accès humanitaire sans entrave pour protéger les populations civiles dans la bande de Gaza.

Il a également souligné la nécessité du respect du droit international humanitaire et des décisions juridiquement contraignantes de la Cour internationale de Justice (CIJ), y compris la protection des civils et la prévention de toute escalade.

Contexte — Le conflit dans la bande de Gaza a suscité des accusations croisées sur la conduite des hostilités. Les agences de l’ONU appellent à la protection des civils, à l’accès de l’aide et au respect strict du droit international. ABNA n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations mentionnées.

