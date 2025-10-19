  1. Accueil
Ben-Gvir : Netanyahou doit attaquer Gaza de toutes ses forces

19 octobre 2025 - 23:01
Le ministre extrémiste du régime sioniste a demandé à Netanyahou d'attaquer Gaza de toutes ses forces, suite à la reprise des attaques du régime sioniste contre Gaza.

Selon l'agence de presse Abna, l'armée du régime sioniste a repris ses attaques contre Gaza suite à l'allégation d'une attaque contre un véhicule blindé de ce régime à Rafah.

Suite à l'explosion présumée de ce véhicule blindé et à l'annonce de la mort de deux soldats sionistes et de la blessure de deux autres, la chaîne 14 du régime sioniste a annoncé que l'armée de l'air avait bombardé des cibles dans la région de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

La chaîne 12 israélienne a également annoncé que Netanyahou évaluait la situation sécuritaire à Gaza avec le ministre de la guerre et les commandants de l'armée.

Pendant ce temps, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste, citant des sources bien informées, a décrit ces attaques comme une tentative des Sionistes de protéger les milices affiliées à Yasser Abu Shabab.

