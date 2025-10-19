Selon l'agence de presse Abna, « Donald Trump », Président des États-Unis, a affirmé ce dimanche dans un message publié sur son réseau social, Truth Social : « Gustavo Petro, Président de la Colombie, est un dirigeant narco-trafiquant illégal qui encourage fortement la production massive de drogues dans les grandes et petites fermes à travers la Colombie. »

Le Président des États-Unis, qui avait déjà soulevé ce même prétexte contre le Venezuela pour une intervention militaire flagrante dans les Caraïbes, a affirmé : « C'est devenu la plus grande entreprise en Colombie et Petro ne fait rien pour l'arrêter, malgré les paiements et les subventions massives des États-Unis, qui ne sont rien d'autre qu'une escroquerie à long terme de l'Amérique. À partir d'aujourd'hui, ces paiements ou toute autre forme de paiement ou de subvention à la Colombie ne seront plus effectués. »

Répétition de l'allégation de « narco-État » de Trump, cette fois contre le Président de la Colombie

« Donald Trump » a affirmé : « Le but de cette production de drogue est de vendre d'énormes quantités de ce produit aux États-Unis, provoquant la mort, la destruction et le chaos. Petro, un leader peu soutenu et très impopulaire, avec de nouvelles paroles sur l'Amérique, ferait mieux de fermer immédiatement ces champs de culture de la mort, sinon les États-Unis les fermeront pour lui, et cela ne se fera pas de gaieté de cœur. »

Ceci intervient alors que Gustavo Petro, Président de la Colombie, avait auparavant vivement critiqué les autorités américaines, déclarant qu'elles avaient commis le « crime de meurtre » et violé la souveraineté de la Colombie dans ses eaux territoriales.

Petro a ajouté dans ses déclarations que le pêcheur colombien « Alejandro Carranza » n'avait aucun lien avec le trafic de drogue et était occupé par son activité quotidienne de pêche.