Poutine annonce à Trump la condition pour la fin de la guerre en Ukraine

Selon l'agence de presse Abna, citant le Washington Post, selon deux hauts responsables informés, Vladimir Poutine, Président de la Russie, a annoncé sa condition pour mettre fin à la guerre lors de la conversation téléphonique de la semaine dernière avec son homologue américain, Donald Trump.

Selon les deux sources informées de l'appel téléphonique, Poutine a exigé que Kiev cède le contrôle total de la région de Donetsk à la Russie ; une région vitale et stratégique située dans l'est de l'Ukraine.

Trump avait précédemment déclaré à propos de son appel avec Poutine que « mon appel téléphonique avec le Président Poutine a été fructueux et notre succès au Moyen-Orient aidera les négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. »

Il a également déclaré qu'il rencontrerait Poutine dans la capitale hongroise. La Maison Blanche a également annoncé que la prochaine réunion entre Trump et Poutine pourrait avoir lieu à Budapest et que Poutine a exprimé son engagement à rencontrer le Président Trump.