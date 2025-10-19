Hajibabayi : Le temps des actions concrètes contre le régime sioniste est arrivé

Selon un journaliste d'Abna, Hamidreza Hajibabayi, vice-président du Majlis Shura Islami, qui s'est rendu à Genève à la tête d'une délégation parlementaire pour participer à la 151e Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP), a souligné, dans son discours, les crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien opprimé, insistant : « Aujourd'hui, la communauté internationale et les institutions internationales ont échoué dans leur mission principale de défense de la paix, de la justice et de la dignité humaine. Dans de telles circonstances, les parlements, en tant que véritables représentants des nations, doivent être la voix de la conscience éveillée de l'humanité. »

Hajibabayi, affirmant que « le temps des actions concrètes contre le régime sioniste est désormais arrivé », a déclaré : « Sur la base des derniers développements dans la région, la République Islamique d'Iran présente des propositions spécifiques pour contrer les crimes du régime sioniste. »

Il a ajouté : « Ces propositions ont été annoncées comme suit :

L'adoption de lois contraignantes par les parlements des pays islamiques pour un boycott économique, commercial et politique complet du régime sioniste. La création d'un comité parlementaire spécial dans le cadre de l'Union des Parlements des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) afin d'assurer un suivi continu des crimes de guerre et de renvoyer le dossier du régime sioniste devant les tribunaux internationaux compétents. La facilitation de l'envoi d'aide humanitaire à Gaza par la coordination entre les parlements, l'Organisation de la Coopération Islamique et la Société du Croissant-Rouge des pays. Le soutien à la formation d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem) comme capitale et l'opposition catégorique à tout plan de partition ou à de nouvelles formes imposées. L'adoption de lois interdisant l'entrée des responsables sionistes et la rupture des relations diplomatiques avec ce régime aux niveaux national et régional.

Le vice-président du Majlis, soulignant la nécessité d'une action immédiate, a ajouté : « La République Islamique d'Iran soutient toute initiative et tout effort visant à mettre fin à la guerre et à envoyer de l'aide humanitaire à Gaza, et a toujours agi pour stopper le génocide, le retrait des forces d'occupation, la libération des prisonniers palestiniens et la revendication des droits de la nation palestinienne. »

Il a précisé : « Nous avons utilisé toutes nos capacités diplomatiques, notamment au niveau régional, de l'Organisation de la Coopération Islamique et des Nations Unies, pour faire pression sur le régime sioniste et ses partisans afin qu'ils mettent fin aux crimes et retirent les occupants de Gaza. »

Hajibabayi a souligné : « Tout cessez-le-feu ou accord temporaire ne doit pas faire oublier la justice et la responsabilité pénale des criminels. La communauté internationale a le devoir d'identifier et de juger les commanditaires et les auteurs du génocide et des crimes de guerre à Gaza ; sinon, l'histoire se répétera. »

S'adressant aux parlements des pays islamiques, il a déclaré : « Notre véritable force réside dans l'unité politique, morale et spirituelle de la Oumma islamique. Si nous nous taisons aujourd'hui, demain nous serons tous victimes du même système tyrannique qui a détruit la justice et l'humanité. »

Le vice-président du Majlis a insisté : « Nous devons envoyer de cette session un message clair de la détermination et de la volonté des nations musulmanes de mettre fin à l'occupation et de rendre sa dignité à la Palestine. La Oumma islamique ne restera pas spectatrice et est à l'avant-garde d'une paix juste et de la résistance à l'oppression. »

Il a conclu, honorant la mémoire des martyrs de la résistance palestinienne, en disant : « La République Islamique d'Iran souligne son soutien ferme à la résistance légitime du peuple palestinien, au droit à l'autodétermination, au retour des réfugiés et à la formation d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale. Ce n'est que par l'unité de la Oumma islamique, la solidarité parlementaire et la renaissance de la justice mondiale que l'on pourra parvenir à un avenir libre, juste, et à une paix durable et honorable. »