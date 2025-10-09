Le Hamas annonce la remise de la liste de ses prisonniers

Selon l'agence de presse ABNA, citant le site d'information Palestine Al-Youm, Zaher Jabareen, chef du Bureau des Martyrs et des Prisonniers du Mouvement de la Résistance Islamique Hamas, a annoncé que le mouvement avait présenté la liste des prisonniers palestiniens aux parties médiatrices, conformément aux critères établis dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et de la fin de l'agression du régime sioniste contre le peuple de Gaza.

Il a déclaré que le Hamas attendait maintenant la finalisation de l'accord sur les noms pour annoncer la liste officielle, après l'achèvement des coordinations et des étapes pertinentes, par l'intermédiaire du bureau de presse spécialisé dans les affaires des prisonniers.

Jabareen a souligné : Le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas maintient son engagement envers les prisonniers et leurs familles résilientes, et a placé la libération de tous les prisonniers palestiniens en tête de ses priorités.

Il a conclu en notant : Le Hamas continuera de lutter et de suivre ce dossier jusqu'à la libération du dernier prisonnier palestinien et ne restera jamais silencieux face aux souffrances et aux sacrifices de leurs familles.