Amnesty International exige la fin du « génocide » à Gaza: une trêve n’efface pas la souffrance du peuple palestinien

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration publique, Amnesty International a estimé que « la trêve ne gomme pas la souffrance palestinienne » et a demandé la fin du « génocide » à Gaza, soulignant l’urgence d’une protection effective des civils et d’un acheminement sûr de l’aide.

L’organisation a rappelé les obligations des États au titre du droit international humanitaire et des traités sur le commerce des armes, exhortant à suspendre tout transfert d’armements susceptible de faciliter des crimes internationaux. Des experts onusiens et de nombreuses ONG ont, de leur côté, alerté sur un risque de génocide; en janvier 2024, la Cour internationale de Justice a ordonné des mesures conservatoires.

Amnesty plaide pour des enquêtes indépendantes, la reddition de comptes des responsables de violations graves et la levée du blocus qui aggrave la crise humanitaire à Gaza.

La République islamique d’Iran salue les appels visant à arrêter l’agression contre Gaza, réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et demande l’arrêt immédiat des livraisons d’armes au régime sioniste.

Fin/229