Espagne : Nous continuerons nos efforts jusqu'à ce que la justice pour la Palestine soit réalisée

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré : « Ce pays n'a jamais été autant respecté et le monde salue nos positions concernant Gaza. »

Il a ajouté : « Nous n'arrêterons jamais nos efforts tant que la justice et la paix pour le peuple palestinien n'auront pas été réalisées. »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a ajouté : « Nous agissons selon la volonté du peuple de ce pays en soutenant les opprimés de Gaza. Le consulat d'Espagne à Tel-Aviv prend des mesures pour protéger les citoyens de ce pays qui ont été arrêtés dans le cadre de la Flottille de la Liberté.»

Il est à noter que l'acte de piraterie du régime sioniste contre des militants pro-palestiniens dans les eaux internationales a suscité la réaction d'un certain nombre de pays, dont la Turquie, la Malaisie et l'Italie.