Espagne : Nous continuerons nos efforts jusqu'à ce que la justice pour la Palestine soit réalisée

8 octobre 2025 - 13:39
Le ministre espagnol des Affaires étrangères a souligné la poursuite des efforts de son pays pour réaliser la paix et la justice pour le peuple palestinien.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré : « Ce pays n'a jamais été autant respecté et le monde salue nos positions concernant Gaza. »

Il a ajouté : « Nous n'arrêterons jamais nos efforts tant que la justice et la paix pour le peuple palestinien n'auront pas été réalisées. »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a ajouté : « Nous agissons selon la volonté du peuple de ce pays en soutenant les opprimés de Gaza. Le consulat d'Espagne à Tel-Aviv prend des mesures pour protéger les citoyens de ce pays qui ont été arrêtés dans le cadre de la Flottille de la Liberté

Il est à noter que l'acte de piraterie du régime sioniste contre des militants pro-palestiniens dans les eaux internationales a suscité la réaction d'un certain nombre de pays, dont la Turquie, la Malaisie et l'Italie.

