Trump : Nous aurions gagné la guerre en Afghanistan si nous n'avions pas tenu compte des considérations politiques

Selon l'agence de presse AhlulBayt (AS) – Abna, le président américain Donald Trump, lors de la cérémonie marquant le 250e anniversaire de la création de la Marine américaine, a reconnu la défaite de son pays en Afghanistan et a attribué la raison de cet échec à des considérations politiques.

Lors de cette cérémonie, qui s'est tenue dimanche (5 octobre), Trump a clairement indiqué : «Nous aurions facilement gagné en Afghanistan, nous aurions facilement gagné n'importe quelle guerre, mais nous avons tenu compte des considérations politiques.»

Il a poursuivi en disant que «nous n'avons plus l'intention de tenir compte des considérations politiques et nous allons à nouveau gagner des guerres.»

Il est à noter que le 7 octobre marque l'anniversaire de l'attaque américaine contre l'Afghanistan en 2001 sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Une attaque qui a justifié la présence des États-Unis en Afghanistan pendant 20 ans et qui, malgré un coût de 2,26 billions de dollars et la mort et les blessures de plus de 23 000 Américains, a finalement conduit à un accord avec les Talibans, sous prétexte de la destruction desquels la campagne militaire avait été lancée, et le gouvernement afghan leur a été transféré en 2021.

Le retrait américain d'Afghanistan et l'abandon de plusieurs millions de dollars d'équipement militaire dans le pays ont toujours été critiqués par Trump, et il dénonce constamment l'ancien président américain Biden pour ce retrait précipité.