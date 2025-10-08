Malaisie : Tel-Aviv doit libérer immédiatement les militants pro-palestiniens

Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, le Premier ministre malaisien a souligné : « Nous condamnons fermement l'attaque des militaires israéliens contre la Flottille de la Liberté en route vers la bande de Gaza. Il s'agit d'un acte de provocation en violation du droit international. »

Il a déclaré : « Tel-Aviv doit libérer immédiatement les militants malaisiens. Les militaires israéliens ne doivent pas les maltraiter. »

Il est à noter que, quelques heures auparavant, les organisateurs de la Flottille de la Liberté avaient annoncé que les militaires sionistes avaient attaqué tous les navires de la flottille et enlevé 150 militants pro-palestiniens.