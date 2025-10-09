Cisjordanie occupée: un Palestinien tué et trois blessés lors d’une attaque de colons israéliens illégaux

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : WAFA rapporte qu’un Palestinien a succombé à ses blessures et que trois autres ont été blessés lors d’une attaque menée par des colons israéliens illégaux contre des habitants d’une localité de la Cisjordanie occupée. Les blessés ont été évacués vers un hôpital, sans précision immédiate sur leur état.

L’agence souligne que ces agressions s’ajoutent à une série d’incidents récents visant des communautés palestiniennes, avec des destructions de biens et des menaces contre les résidents.

Des responsables palestiniens et des ONG des droits humains dénoncent une impunité persistante et appellent à une protection internationale des civils. Des agences onusiennes ont, à plusieurs reprises, alerté sur la hausse notable des attaques de colons.

En droit international, les colonies et l’implantation de colons dans les territoires occupés sont illégales. La République islamique d’Iran condamne ces agressions et appelle à des mesures effectives pour prévenir la violence des colons et protéger la population palestinienne.

Aucune confirmation indépendante n’était disponible dans l’immédiat, et les autorités d’occupation n’avaient pas réagi au moment de la publication.

