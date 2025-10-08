Attaques nocturnes successives du régime sioniste contre le Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, un drone sioniste de type quadricoptère a mené quatre attaques successives contre la localité de Houla hier soir, qui ont commencé par le largage d'une bombe sonore, puis se sont poursuivies par le bombardement d'un café. Cette escalade témoigne de la poursuite des attaques israéliennes contre les zones frontalières du sud.

Le correspondant d'Al-Mayadeen dans le sud du Liban a rapporté que ce drone sioniste a mené quatre attaques successives contre la localité de Houla, au sud du Liban, de minuit jusqu'aux premières heures du matin.

Il a expliqué que la première attaque a commencé par le largage d'une bombe sonore, puis le drone a ciblé un café dans la localité avec un obus, et a ensuite mené trois autres attaques successives contre Houla.

Cette escalade s'inscrit dans le cadre d'une série d'attaques israéliennes qui visent à plusieurs reprises les villages et les localités frontalières libanaises. Le régime sioniste a violé des milliers de fois l'accord de désescalade dans le sud du Liban depuis sa signature.