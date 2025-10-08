Nouveaux détails sur les négociations de cessez-le-feu à Gaza : Le Hamas rejette 2 clauses du plan Trump

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne 14 de la télévision du régime sioniste, faisant référence aux détails des négociations discutées au Caire pour la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu à Gaza du président américain Donald Trump, a déclaré que le Hamas a jusqu'à présent rejeté la clause du désarmement et exige le retrait complet du régime sioniste de la bande de Gaza, et insiste sur un accord sur toutes les clauses de la proposition, l'échange de prisonniers n'ayant lieu qu'après cela.

Selon ce média sioniste, la délégation du Hamas exige également des garanties pour un arrêt complet des opérations militaires et souligne que la poursuite des bombardements de la bande de Gaza crée des obstacles à la conclusion d'un accord.

D'autre part, la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste a également rapporté que les négociations de Charm el-Cheikh se poursuivront aujourd'hui dans leur cycle final en présence des envoyés de Trump, Jared Kushner et Witkoff, du Premier ministre du Qatar et du chef des renseignements turcs.