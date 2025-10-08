  1. Accueil
Inquiétude des Sionistes Quant à la Répétition d'Opérations Similaires au « Déluge d'Al-Aqsa »

8 octobre 2025 - 13:36
L'Institut de Recherche sur la Sécurité Nationale du régime sioniste a fait état de la peur et de l'inquiétude des Sionistes concernant la répétition d'opérations similaires au « Déluge d'Al-Aqsa » contre ce régime.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, l'Institut de Recherche sur la Sécurité Nationale du régime sioniste a publié les résultats d'un sondage à l'occasion du deuxième anniversaire de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » et a annoncé que la confiance de 63 % des Sionistes envers le cabinet Netanyahou avait diminué depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza.

Selon ce rapport, plus de la moitié des Sionistes craignent également que des opérations similaires à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » ne se reproduisent. Ils estiment que le moment est venu de mettre fin à la guerre de Gaza.

Il est à noter que les derniers rapports publiés par le Bureau Central des Statistiques du régime sioniste indiquent que, pour la première fois depuis des décennies, le nombre de Sionistes qui ont fui les territoires occupés a augmenté par rapport à ceux qui se sont installés dans cette région.

