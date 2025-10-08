Mer Caspienne: l’Iran, la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan signent un accord stratégique intégral et rejettent toute ingérence étrangère

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Les parties ont indiqué que l’accord vise à approfondir la coordination entre États riverains dans les domaines de la sécurité, du commerce et des transports, ainsi que de la protection de l’environnement marin et de la gestion durable des ressources de la mer Caspienne. Elles ont souligné que la stabilité régionale repose sur le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du principe de non‑ingérence dans les affaires intérieures.

Sur le plan sécuritaire, les signataires ont insisté sur le caractère exclusif de la mer Caspienne aux pays riverains et ont rejeté toute forme de présence militaire étrangère, tout en annonçant un renforcement de la coopération contre les menaces transfrontalières, notamment la contrebande et le terrorisme.

Les volets économiques prévoient une facilitation des échanges, une harmonisation réglementaire dans le transit et la logistique, et des mécanismes de consultation réguliers entre ministères et organismes spécialisés pour suivre la mise en œuvre.

