Réaction de l'Italie à l'attaque des militaires sionistes contre la Flottille de la Liberté

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le ministre italien des Affaires étrangères a souligné : « Nous surveillons le processus de détention de dix citoyens italiens qui accompagnaient la Flottille de la Liberté. »

Il a ajouté : « Nous demandons à Tel Aviv de respecter leurs droits jusqu'à l'achèvement du processus de leur transfert. »

Pendant ce temps, les passagers de la « Flottille de la Résilience » (Sumud), qui avaient été enlevés plus tôt par le régime sioniste puis transférés hors des territoires occupés, ont révélé les tortures et les mauvais traitements infligés par les militaires sionistes dans les centres de détention de ce régime.