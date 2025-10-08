Allégation du FBI Concernant l'Infiltration de Hackers Chinois dans Plusieurs Cabinets d'Avocats Américains Réputés

Selon l'agence de presse ABNA citant Reuters, le bureau du FBI à Washington a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il a appelé l'infiltration de hackers chinois dans un certain nombre de cabinets d'avocats américains.

Le cabinet « Williams & Connolly », l'un des cabinets prétendument visés selon le FBI, a déclaré à Reuters que des hackers avaient accédé à certains systèmes informatiques du cabinet, mais n'a pas nommé la Chine comme étant la source de ces attaques.

Le cabinet a également ajouté qu'il n'y avait encore aucune preuve indiquant que des données confidentielles des clients du cabinet aient été exfiltrées.

Le FBI et l'ambassade de Chine à Washington n'ont fait aucun commentaire jusqu'à présent à ce sujet. Les autorités américaines allèguent depuis des décennies des activités de piratage attribuées à la Chine aux États-Unis. Pékin a rejeté ces allégations.