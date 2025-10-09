Espagne: le Parlement vote en faveur de sanctions sur les exportations d’armements contre le régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le Parlement espagnol a adopté, à la majorité, une résolution non contraignante exhortant le gouvernement à suspendre les licences d’exportation d’armements vers le régime sioniste, à renforcer les contrôles sur le transit d’armes et à plaider pour un embargo international.

Le texte demande également le respect du droit international humanitaire, l’accès humanitaire sans entrave et un cessez-le-feu durable. Il s’appuie sur les alertes d’ONG et d’experts onusiens, ainsi que sur l’ordonnance de la Cour internationale de Justice reconnaissant un risque plausible de génocide et imposant des mesures conservatoires.

Des groupes parlementaires ont salué une étape « nécessaire » pour éviter la complicité dans de graves violations, tandis que d’autres ont exprimé des réserves. Le gouvernement affirme appliquer un régime de contrôle « rigoureux » sur les exportations d’armements.

La République islamique d’Iran salue toute mesure visant à cesser l’armement de l’agresseur, appelle à un embargo mondial sur les armes contre le régime sioniste et réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien.

