Déclaration conjointe des pays arabo-musulmans sur la réponse du Hamas au plan Trump

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie, des Émirats, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Égypte, de l'Indonésie, du Pakistan et de la Turquie ont souligné dans une déclaration commune : « Nous saluons les démarches du Hamas concernant le plan Trump. »

La déclaration poursuit : « Nous saluons également la demande de Trump concernant la cessation des attaques israéliennes contre Gaza et le début du processus de mise en œuvre de l'accord d'échange de prisonniers. Ces développements représentent une opportunité réelle pour un cessez-le-feu global et durable à Gaza. Nous saluons la volonté du Hamas de transférer l'administration de la bande de Gaza à un comité palestinien. »

La déclaration insiste : « Nous soulignons la nécessité d'entamer des négociations pour parvenir à un accord sur le mécanisme de mise en œuvre du plan Trump. Nous réaffirmons également notre engagement à soutenir les efforts visant à mettre en œuvre ce plan pour mettre fin immédiatement à la guerre à Gaza et acheminer sans condition l'aide vers cette bande. »

La déclaration stipule : « Nous sommes opposés au déplacement du peuple palestinien et soutenons la libération des prisonniers et le retour de l'Autorité palestinienne à Gaza. Nous soutenons l'unification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, la mise en place d'un mécanisme garantissant la sécurité pour tous et un retrait complet d'Israël, ainsi que la reconstruction de la bande de Gaza et la réalisation de la paix sur la base de la solution à deux États.»