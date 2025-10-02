Raid israélien sur le convoi Al-Soumoud : plus de 40 navires saisis

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – l'armée du régime sioniste a pris le contrôle, jeudi, de plus de 40 navires et bateaux participant à la campagne mondiale du convoi Al-Soumoud.

Des centaines d'activistes présents dans ce convoi ont été transférés au port d'Ashdod pour que les procédures de leur expulsion des territoires occupés puissent commencer.

Il a également été annoncé que quatre bateaux du convoi ont été immobilisés en mer en raison de problèmes techniques.

L'armée israélienne a lancé une vaste opération dans les eaux autour de Gaza pour empêcher tout bateau de s'approcher des côtes de cette zone.

Pendant ce temps, les organisateurs du convoi Al-Soumoud ont annoncé que le navire "Mikino", l'un des vaisseaux de cette campagne internationale, avait réussi à franchir les obstacles maritimes israéliens et à pénétrer dans les eaux territoriales palestiniennes tôt jeudi matin. Les données de navigation de ce navire indiquent qu'il se trouve à 9 milles marins des côtes de Gaza.

Youssef Ajissa, vice-président du Comité international pour la levée du blocus de Gaza, a déclaré que les forces israéliennes avaient jusqu'à présent saisi environ 20 navires sur les 45 au total.

Il a ajouté qu'Israël s'est concentré sur la saisie des grands navires et des navires de commandement pour perturber la route du convoi, mais que les autres navires continuent leur progression.

Ajissa a appelé les gouvernements et les organisations internationales à intervenir pour assurer la sécurité des activistes détenus et a exigé leur libération immédiate et inconditionnelle.

Il est à noter que la Marine israélienne a attaqué le convoi Al-Soumoud dans les eaux internationales mercredi soir et l'a forcé à se diriger vers le port d'Ashdod. Jusqu'à présent, 13 navires de ce convoi ont été saisis et des dizaines d'activistes à bord ont été arrêtés.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a également annoncé que les activistes du convoi sont en cours de transfert vers Israël et que le processus de leur expulsion vers l'Europe commencera.

Le convoi Al-Soumoud, qui a commencé son voyage depuis l'Espagne à la fin du mois d'août, se compose de 45 navires transportant des centaines d'activistes de plus de 40 pays du monde.