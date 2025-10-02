Début de la mise en œuvre de l'Accord de Partenariat Stratégique Global entre l'Iran et la Russie

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a annoncé le jeudi que l'Accord de Partenariat Stratégique Global entre la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran, qui avait été signé à Moscou le 27 Dey 1403 (janvier 2025) par le président russe Vladimir Poutine et le président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian, est officiellement entré dans sa phase d'exécution à partir d'aujourd'hui, le 10 Mehr 1404 (2 octobre 2025).

Selon la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères, « cet Accord est considéré comme un jalon important dans l'histoire des relations bilatérales entre la Russie et l'Iran et a élevé le niveau des relations entre les deux pays à une nouvelle étape de partenariat stratégique global. Ce document définit les orientations clés pour une coopération à long terme dans tous les domaines prioritaires ».

Sur la base de cet Accord, les deux pays renforceront leur coopération sur la scène internationale et auront une coordination étroite dans le cadre des organisations multilatérales en vue de la formation d'un ordre mondial multipolaire. Des efforts conjoints sont également prévus pour renforcer la stabilité et la sécurité régionales et faire face aux défis et menaces communs.

La déclaration conclut : Cet accord démontre le choix stratégique des hauts dirigeants politiques des 2 pays en faveur de l'approfondissement des relations amicales et de bon voisinage, ce qui est dans l'intérêt fondamental des nations iranienne et russe.