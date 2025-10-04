Sardar Qaani : Le plan de désarmement du Hezbollah est dû à l'incapacité des sionistes

Selon l'agence de presse Abna, le Général de brigade Pasdar Esmail Qaani, Commandant de la Force Qods du CGRI, lors de sa participation à l'émission "Ham Ahd", a déclaré que lorsque le début de l'opération à Gaza a été annoncé, Haniyeh était en route vers l'aéroport pour se rendre en Irak et en a été informé pratiquement sur le chemin du retour. Il a affirmé : "Cette opération, en réalité, a été menée par le Hezbollah comme un devoir divin, islamique et religieux et dans le cadre de la défense des opprimés, avec la prudence, la sagesse et la juste décision du Martyr Sayyed Hassan Nasrallah."

Le Général Qaani a ajouté : "Le Hezbollah a joué un rôle sérieux et influent sur la scène du soutien et de l'appui à la résistance palestinienne et a mené une série d'opérations contre les colons dans le nord des territoires occupés."

Il a poursuivi : "Le jour du début de l'opération 'Tempête d'Al-Aqsa', le 7 octobre, en entrant au Liban, je me demandais comment parler de cet incident avec Sayyed Hassan et ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Mais avant que la conversation ne commence, j'ai observé que Sayyed Hassan Nasrallah, dès l'instant où l'opération a commencé, était profondément plongé dans la pensée de son devoir religieux et divin."

Le Commandant de la Force Qods a noté : "Le point remarquable était que ni nous, ni Sayyed Hassan, ni même les principaux dirigeants du Hamas n'étaient informés de l'heure exacte de cette opération. Lorsque le début de l'opération à Gaza a été annoncé, Haniyeh était en route vers l'aéroport pour se rendre en Irak et en a été informé pratiquement sur le chemin du retour."

Il a continué : "La fermeté et la prudence des commandants présents à Gaza ont montré que cette opération sensible nécessitait une précision et une planification particulières. Comme l'a dit le Guide de la Révolution, 'J'embrasse le front de ceux qui ont accompli cette grande œuvre', cette phrase exprime la sagesse et la grandeur de leur action. Alors que personne n'était au courant du début de l'opération, le Martyr Sayyed Hassan Nasrallah avait déterminé les étapes nécessaires avec précision et ordre."

Le Général Qaani a souligné : "Comprenant les conditions sociales du Liban, le Martyr Nasrallah a coordonné le début de l'opération avec un calendrier précis et a décidé que son commencement se ferait une nuit où la région du sud serait plus calme. Ce choix est un exemple clair de sa prudence sage et axée sur le devoir, qui a été exécutée rapidement et avec succès."

Le Sayyed de la Résistance a fait preuve de fermeté face à l'incident des pagers

Le Commandant de la Force Qods a ajouté : "Jusqu'à son martyre, le Martyr Sayyed Hassan Nasrallah a défié les sionistes dans la guerre psychologique et militaire avec prudence et fermeté lors des moments critiques. Pendant une période de près de deux semaines sans discours, il a terrifié le régime sioniste et a montré qu'il maîtrisait toutes les dimensions de la guerre, du militaire au psychologique. Lors du tragique incident de l'explosion des pagers qui a fait des milliers de martyrs et de blessés, Sayyed Nasrallah est resté ferme avec une résilience exemplaire et a souligné avec une phrase historique que si notre société n'avait pas été 'Imam Hosseinite', ces calamités n'auraient pas été tolérables."

Il a déclaré : "Sa vision spirituelle et stratégique a maintenu le Hezbollah et le peuple stables dans les conditions les plus difficiles. Malgré les inquiétudes concernant sa vie, de vastes mesures de protection avaient été prises, mais finalement le martyre est devenu le destin de ce grand leader."

Le Commandant de la Force Qods a affirmé : "Le régime sioniste n'a pas pu supporter la pression du Hezbollah, qui avait engagé un tiers de sa capacité militaire dans le sud du Liban, et l'équation de la guerre a été brisée. Après une série de crimes, allant du martyre des commandants à l'incident de l'explosion des pagers, le grand crime du martyre de Sayyed Hassan Nasrallah a finalement eu lieu."

Le Général Qaani a rappelé : "Dans cette attaque, en plus des bombes lourdes, des produits chimiques ont également été utilisés, ce qui en a fait un crime de guerre manifeste. Le Martyr Sayyed Nasrallah n'était pas seulement le leader du Hezbollah, mais il était également connu comme la montagne stable du Liban; une montagne sur laquelle les gens, qu'ils soient chiites ou non-chiites, s'appuyaient lors des événements les plus difficiles."