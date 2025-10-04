Basharti : Le régime sioniste n'a plus facilement la possibilité d'agresser notre pays

Ali Mohammad Basharti, ancien ministre de l'Intérieur, se référant aux récents développements, a déclaré : "Avec le martyre du martyr Nasrallah, l'ennemi a tenté d'affaiblir le courant de la résistance, mais en fin de compte, cette action n'a eu aucun résultat pour eux."

Déclarant que les plans de l'ennemi contre la Révolution Islamique ont des précédents, il a ajouté : "Les Moudjahidines du Peuple (Monaféghine) ont également poursuivi un plan similaire dans les premières années de la Révolution, avec l'explosion du bureau du Parti de la République Islamique et le martyre de l'Ayatollah Dr. Beheshti et de 70 autres personnes."

Basharti a déclaré : "Lors des récents événements, Israël a goûté pour la première fois à l'amère saveur de la défaite. De nombreux documents et équipements d'espionnage qu'ils avaient collectés dans la région ont été détruits, et même cinq de leurs missiles et des documents uniques ont été anéantis. Cette défaite a montré que derrière les actions du régime sioniste se cachent la pensée impérialiste américaine et l'arrogance mondiale."

L'ancien ministre de l'Intérieur a poursuivi : "Nous ne sommes pas naïfs et nous savons très bien d'où l'ennemi a été frappé. Leur guerre psychologique pourrait continuer, mais la réalité est que le principal soutien de ce pays est Dieu Tout-Puissant, et Il ne nous abandonnera pas."

Basharti, se référant aux expériences passées, a souligné : "Le régime sioniste n'a plus facilement la possibilité d'agresser notre pays. Je dis, sur la base d'indices politiques, qu'ils n'entreront pas cette fois dans une guerre dont la victoire n'est pas envisageable pour eux."

Il a rappelé : "Pendant la Guerre des Six Jours, les pays arabes ont été vaincus en quelques heures, mais dans cette affaire, la résistance a duré douze jours et finalement Israël a demandé un cessez-le-feu avec précipitation."