Types de torture des activistes de « Samoud » : du refus d'eau au vol et aux coups

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, les activistes participant à la Flottille mondiale Samoud ont détaillé les mauvais traitements infligés par les militaires sionistes pendant leur détention dans les territoires occupés.

Depuis mercredi soir dernier, les militaires du régime sioniste ont saisi 42 navires appartenant à la Flottille mondiale Samoud alors qu'ils se dirigeaient vers Gaza dans les eaux internationales, et ont arrêté des centaines d'activistes internationaux qui se trouvaient à bord.

Le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé samedi qu'environ 137 activistes détenus par les Sionistes pour leur participation à la flottille étaient arrivés en Turquie après leur expulsion.

Iqbal Gurbenar, l'un des activistes du navire, a déclaré que Tel Aviv avait une fois de plus montré sa faiblesse face à l'opinion publique mondiale et révélé son vrai visage. Il a ajouté : « Ils nous ont affamés. Dans une pièce avec 14 personnes, ils nous donnaient une assiette de nourriture, avec une nourriture presque sans calories ».

Il a poursuivi : « Ils ne nous ont pas donné d'eau propre. Ils ont confisqué tous nos médicaments et nous ont tout volé. Les militaires sionistes ont pris nos ordinateurs, téléphones et chargeurs et les ont mis dans leurs sacs. Le vol fait partie de leur nature ».

Zeynep Dilek Tik Ocak, une autre activiste turque, a déclaré : « Après notre protestation contre le discours du ministre sioniste extrémiste Itamar Ben-Gvir, ils ont augmenté le niveau de violence ».

Osman Çetinkaya, un autre membre de ce convoi, a déclaré : « Les militaires sionistes voulaient nous humilier. Lorsque nous avons résisté, ils ont intensifié leur violence. Ils ont volé nos effets personnels. »

Il ajoute qu'ils étaient soumis à une pression constante à l'intérieur de la prison, car ils étaient constamment transférés d'un endroit à un autre pendant la nuit.

Ayçin Kant Oğlu, une autre activiste d'origine turque, a déclaré : « Nous n'avons pas peur d'eux. Ils ont commis des actes très vils et immoraux ». Elle a affirmé que des fouilles corporelles nues avaient été effectuées sur les femmes et que les Sionistes leur avaient tout pris.

Elle a ajouté : « Il y avait des écrits avec du sang sur les murs de la prison ; les mères détenues avaient écrit les noms de leurs enfants. Nous avons vécu une partie de ce que les Palestiniens vivent tous les jours. Ils ne nous ont pas donné d'eau propre et nous ont dit de boire l'eau des toilettes, et nous sommes restés sans nourriture pendant environ 40 heures ».

Gonzalo De Brito, un activiste argentin, a déclaré que les Sionistes l'avaient traité avec violence.

Yassine Benjelloun, un activiste franco-marocain, a souligné que l'accès aux médicaments avait été interdit aux activistes et qu'on ne leur avait donné de l'eau qu'après 32 heures de détention.

Selon Benjelloun, l'entrée d'équipes de tireurs d'élite accompagnées de chiens policiers dans les salles de détention et le fait d'empêcher les activistes de dormir faisaient partie de leurs tortures.

Muhammad Jamal, un activiste koweïtien, a déclaré qu'ils avaient été sous le soleil pendant 12 heures du point de détention au port d'Ashdod et qu'ils avaient subi de nombreux mauvais traitements. Il a souligné que certains activistes avaient été battus et insultés.