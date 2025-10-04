Général Mousavi : FARAJA est un symbole d'autorité et de compétence dans la sauvegarde de la sécurité nationale

Selon l'agence de presse Abna, dans ce message adressé au Général de brigade Pasdar Ahmadreza Radan, Commandant en chef des Forces de l'Ordre, le Général de division Seyyed Abdolrahim Mousavi, tout en honorant la mémoire des martyrs de haut rang de FARAJA et en rendant hommage à leurs familles, a qualifié d'exceptionnels les rôles intelligents de cette force dans les divers domaines de mission.

Dans une autre partie de son message, il a déclaré : "FARAJA, en utilisant l'autorité douce (soft power) et le pouvoir intelligent, a non seulement contribué à populariser la sécurité et à élever le capital social du système islamique, mais a également joué un rôle irremplaçable dans le renforcement du sentiment de sécurité et de la confiance du public."

Le texte intégral du message est le suivant :

Frère Estimé, Général de brigade Pasdar Ahmadreza Radan Honorable Commandant en chef des Forces de l'Ordre de la République Islamique d'Iran

Je présente mes félicitations et vœux à Son Excellence, aux commandants, aux directeurs, au personnel dévoué et aux familles patientes et altruistes de ce Commandement puissant et populaire, pour l'arrivée de la Semaine du Commandement des Forces de l'Ordre, qui commémore les efforts et l'héroïsme de la police courageuse, zélée et révolutionnaire du pays.

Aujourd'hui, FARAJA est la manifestation d'une police axée sur la communauté, basée sur le peuple et au niveau de la Révolution Islamique, qui, en utilisant l'autorité douce et le pouvoir intelligent, a non seulement contribué à populariser la sécurité et à élever le capital social du système islamique, mais a également joué un rôle irremplaçable dans le renforcement du sentiment de sécurité et de la confiance du public.

Les rôles intelligents et autoritaires de cette force stratégique dans les domaines de mission, allant de la Sainte Défense de 12 jours contre la guerre hybride et imposée du régime sioniste et de ses partisans et compagnons arrogants, en particulier l'Amérique belliciste, jusqu'à l'identification et l'arrestation de mercenaires et d'agents d'infiltration et d'espionnage étrangers, la prévention intelligente du crime et la lutte contre les anomalies et la corruption sociales, la lutte contre la contrebande de marchandises et de stupéfiants, la garantie de la sécurité des frontières et la répression des perturbateurs de l'ordre public, sont le symbole de la compétence croissante de cette institution dans la sauvegarde de la sécurité nationale et le maintien de l'ordre et du calme dans la société.

L'un des points forts de FARAJA est la synergie et l'interaction stratégique avec les autres forces armées et les institutions de sécurité et de renseignement, ce qui a renforcé la capacité de dissuasion et la puissance nationale de la République Islamique d'Iran et a transformé la sécurité durable en une exigence satisfaite pour le cher peuple du pays.

Moi-même, tout en commémorant la mémoire des martyrs de haut rang du Commandement des Forces de l'Ordre et en rendant hommage à leurs familles honorées, je demande à Dieu Tout-Puissant un succès continu pour Son Excellence et tout le personnel dévoué de FARAJA dans la voie de la réalisation des objectifs de la Deuxième Étape et du chemin de la construction de la civilisation de la Révolution, de l'approfondissement de l'autorité douce et de l'augmentation de la résilience sociale, sous les auspices de Son Éminence Vali-e ʿAṣr (que Dieu hâte sa venue) et la sage direction du Guide Suprême et Commandant en chef de toutes les Forces, Son Éminence l'Imam Khamenei (que son ombre perdure).

Chef d'état-major général des Forces armées Général de division

Seyyed Abdolrahim Mousavi

Mehr 1404 (Octobre 2025)