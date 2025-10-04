Cheikh Naim Qassem : Cibler la Palestine, la Résistance et l'Iran fait partie d'une seule bataille

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA), lors de la cérémonie du premier anniversaire du martyre du Cheikh Nabil Qawuq et du Sayyed Soheil al-Husseini, deux figures marquantes de la Résistance Islamique libanaise, le Cheikh Naim Qassem, Secrétaire général du Hezbollah Liban, a réaffirmé la poursuite du chemin de la Résistance et la défense de l'axe de la vérité.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'un certain nombre de leaders de la Résistance, de personnalités politiques et religieuses, et des familles des martyrs.

Hommage au Cheikh Qawuq; des fronts de combat à la sécurité préventive

Lors de la cérémonie, le Secrétaire général du Hezbollah a commémoré la mémoire du martyr Cheikh Nabil Qawuq, le décrivant comme un compagnon d'armes du martyr Sayyed Hashem Safi al-Din, qui a été martyrisé le même jour l'année dernière.

Faisant référence au rôle efficace du martyr Qawuq dans la lutte contre la guerre imposée à la République Islamique d'Iran, il a évoqué sa responsabilité au sein de l'Unité de Sécurité Préventive de 2018 jusqu'à son martyre.

En réponse à la question de savoir comment ce haut responsable a été transféré à un autre poste, Cheikh Qassem a souligné que l'acceptation de cette responsabilité s'est faite avec une obéissance totale à l'ordre de Sayyed Hassan Nasrallah.

Il a également rappelé l'accompagnement constant du martyr Qawuq auprès des moudjahidine (combattants) dans le Sud, à Beyrouth et en Syrie, ainsi que ses activités scientifiques et religieuses, soulignant ses nombreux ouvrages sur la Sira (biographie du Prophète), l'éthique et la croyance.

Martyr Qawuq; un exemple de conscience, de foi et de sacrifice dans une seule bataille

Cheikh Naim Qassem a décrit le martyr Qawuq comme un exemple de conscience, de foi et de sacrifice, et a déclaré : "Lorsque les ennemis ciblent l'Iran, la Résistance Islamique et la Palestine, tout cela fait partie d'une seule bataille, et chacun dans la région doit assumer sa responsabilité à la mesure de ses capacités."

Faisant référence au martyre de 12 érudits dans la bataille d'"Ouli al-Ba's", il a souligné le rôle indissociable des érudits dans le mouvement politique, djihadiste et pratique de l'Ummah (communauté).

Sayyed Soheil al-Husseini; Compagnon de Hajj Imad Moghnieh et responsabilités sécuritaires

Le Secrétaire général du Hezbollah a ensuite présenté le martyr Sayyed Soheil al-Husseini, un commandant djihadiste, le considérant comme un compagnon et un contemporain de Hajj Imad Moghnieh au début du chemin de la Résistance.

Il a rappelé le rôle particulier de Hajj Imad de s'appuyer sur le travail djihadiste et sécuritaire du martyr al-Husseini.

Cheikh Qassem a énuméré parmi ses antécédents la responsabilité de la sécurité de la région de Beyrouth en 1991, le service en tant qu'assistant de Hajj Radwan et la responsabilité du contre-espionnage jusqu'en 2000. De plus, la responsabilité d'état-major et la vice-présidence de Sayyed Hassan Nasrallah depuis 2008, ainsi que l'importance accordée aux aspects familiaux des combattants, étaient d'autres caractéristiques de ce martyr, que les gens considéraient comme une source d'éducation, de culture et un enseignant. Le martyr Nasrallah l'a également chargé du suivi de la crise économique et sociale et il a fondé de nombreux projets pour aider le peuple.

Le plan du "Grand Israël"; un projet régional avec le soutien américain

Poursuivant son discours, Cheikh Naim Qassem, faisant référence aux projets régionaux, a affirmé que le régime sioniste poursuit le plan du "Grand Israël" et que les États-Unis d'Amérique le soutiennent entièrement.

Il a considéré chaque pas observé comme faisant partie de ce projet et tout retrait tactique comme une opportunité d'abus pour l'ennemi.

Le Secrétaire général du Hezbollah a qualifié les événements des deux dernières années à Gaza de partie intégrante du projet "Grand Israël" et a souligné la connexion de toute chose dans la région.

Il a appelé à une réaction universelle face aux menaces et a déclaré : "Nous devons tous faire face à ce danger et personne ne devrait dire que notre pays est loin de la question, car tous sont ciblés et le pas actuel a été fait à Gaza, et les autres pas auront lieu un jour selon la perspective israélienne."

Le plan risqué de Trump pour Gaza; un vêtement américain pour un plan israélien

Le Secrétaire général du Hezbollah a décrit le plan de Trump pour Gaza comme plein de dangers et l'a jugé totalement conforme aux intérêts d'Israël, ce qui, avec des modifications dans certaines clauses, mène au projet du "Grand Israël".

Il a ajouté que ce plan israélien sous vêtement américain a soulevé de nombreuses questions, et même certains responsables arabes en ont été surpris et ont demandé des éclaircissements.

Faisant référence aux clauses du plan Trump, Cheikh Qassem a soulevé la question : s'il y avait une administration internationale à Gaza et que ses responsables étaient incapables, et si les combattants étaient capturés, que resterait-il des réalisations des batailles de la Résistance ?

Il a également mentionné quatre raisons pour la présentation de ce plan à ce moment, y compris l'acquittement d'Israël face à la vague de condamnation mondiale et l'embellissement du visage de ce régime.

Flottes de résilience et attente de l'annonce du résultat par les Palestiniens

Cheikh Naim Qassem a affirmé que la présence de flottes de résilience mondiale venant de dizaines de pays pour soutenir et briser le blocus de Gaza indique le déclin d'Israël et a particulièrement remercié l'Espagne pour son rôle à cet égard.

Il a souligné qu'ils attendent le résultat que les Palestiniens annonceront, car le plan Trump est un programme, pas un accord, et rien ne se passera sauf sur la base d'un accord. La reddition n'est pas une option pour les Palestiniens, et au moins les pays arabes et islamiques ne devraient pas faire pression sur la Résistance.

Avertissement concernant la tentative de l'ennemi de créer la discorde au Liban

Faisant référence à l'"agression et à l'ambition excessive du régime sioniste", le Secrétaire général du Hezbollah a souligné que ces attaques visent à faire pression sur la Résistance et le peuple libanais et à affaiblir le pays, et que ce soutien tous azimuts provient de l'Amérique.

Il a rappelé l'échec du plan de l'ennemi visant à étendre les zones d'influence et l'intervention directe des États-Unis dans les affaires régionales, et a déclaré que la tentative de parties extérieures d'intervenir dans la structure du gouvernement a également échoué.

Cheikh Qassem a déclaré que l'objectif de l'ennemi est de créer la discorde parmi les forces armées libanaises, mais il a souligné que l'armée libanaise a agi avec sagesse et que l'armée et la Résistance ont toutes deux clairement indiqué que la création de la discorde est condamnée.

Tout en reconnaissant la différence de capacité militaire avec le régime sioniste, il a attribué la supériorité du Hezbollah à son attachement à la patrie, à sa préparation au sacrifice et à la Résistance, et à son recours à la volonté populaire historique.

Récupération de la souveraineté et opposition aux plans étrangers pour les élections

Cheikh Naim Qassem a demandé aux responsables d'insister toujours sur la récupération de la souveraineté et de former des comités permanents à cet effet.

Il a également critiqué les groupes politiques qui tiennent compte des intérêts des États-Unis et du régime sioniste et a déclaré que s'occuper de questions secondaires réduit la responsabilité du gouvernement pour les questions fondamentales.

Le Secrétaire général du Hezbollah a souligné la nécessité de reconstruire le Liban et a rappelé que le gouvernement doit faire la planification nécessaire pour mettre en œuvre cet engagement.

Il a également mis en garde contre le projet de loi électorale pour la représentation des émigrants, affirmant qu'une loi électorale ne peut être élaborée au profit d'un groupe spécifique et a rejeté tout plan basé sur des pressions étrangères.