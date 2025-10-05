Un expert international : Le Hamas a choisi le meilleur scénario en réponse à Trump

Selon l'agence de presse ABNA, Amjad Bashkar, professeur de sciences politiques et de relations internationales, a déclaré à l'agence de presse Shahab que le mouvement Hamas avait proposé le meilleur scénario et la meilleure solution politique possible dans les conditions actuelles, après de larges consultations avec la Turquie, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie Saoudite.

Il a ajouté que ce nouveau plan est une feuille de route vers un gouvernement palestinien indépendant pour la bande de Gaza, loin de toute tutelle étrangère.

Selon cet expert international, le Hamas a agi avec une grande intelligence politique et a réussi à retirer l'initiative des mains de l'administration américaine qui cherchait à forcer la résistance et le peuple palestinien à capituler.

Bashkar a exprimé que la déclaration du Hamas était un « leurre politique intelligent » qui a exploité le désir de Trump de réaliser un gain dans le dossier des prisonniers israéliens, tout en ne renonçant pas à ses propres principes.

Il a poursuivi en disant que cet accord serait mis en œuvre en différentes phases, et que le Hamas a maintenu l'unité de la représentation palestinienne avec la participation du Mouvement de libération, du Fatah et de l'Autorité palestinienne.

Cet expert régional a précisé que, contrairement à ce plan, la Résistance ne sera pas désarmée, car il s'agit d'une arme défensive légitime selon le droit international.

Il a souligné que ce que le Hamas a proposé est une solution politique avancée qui préserve la dignité des Palestiniens, met l'administration américaine dans une situation difficile, et rend également le droit à l'autodétermination au peuple palestinien.