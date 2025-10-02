La doctrine du Pakistan est la non-reconnaissance d'Israël

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Hojjatoleslam wal-Moslemin Shabbir Hassan Meisami, secrétaire général du Conseil des oulémas chiites du Pakistan, a souligné : « La doctrine du Pakistan est de ne pas reconnaître Israël, et quiconque le fait sera considéré comme un criminel contre la doctrine du Pakistan et son fondateur ».

Déclarant que la Palestine, de la mer au fleuve, appartient aux Palestiniens, il a ajouté : « Les actions du président américain Donald Trump peuvent mettre le feu à toute la région ».

Shabbir Hassan Meisami a ajouté : « Le soutien du Premier ministre pakistanais au soi-disant plan de paix de Trump est une trahison flagrante du sang du peuple palestinien et une trahison des idées du fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Il avait clairement déclaré qu'Israël est un régime usurpateur et illégitime et que le Pakistan ne le reconnaîtra jamais ».

Il a souligné : « Le peuple pakistanais a une position ferme ; la Palestine doit être un État entièrement libre et indépendant dont la capitale est Al-Qods (Jérusalem). Tout plan de paix factice ou la formule des deux États est une tromperie, une ruse et est contraire à notre identité et à nos fondements idéologiques ».