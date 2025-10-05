Al Mayadeen : La réduction du niveau des attaques sionistes contre Gaza est un mensonge pur et simple

Selon l'agence de presse ABNA, la chaîne d'information Al Mayadeen, faisant référence aux vastes attaques de roquettes et d'artillerie du régime sioniste sur diverses zones de la bande de Gaza, en particulier la ville de Gaza, a souligné que l'armée israélienne ne s'est retirée d'aucune zone d'où elle avait précédemment prétendu se retirer dans les quatre axes de la ville de Gaza.

Le correspondant d'Al Mayadeen a rapporté à cet égard que les Sionistes mentent et trompent l'opinion publique concernant la réduction du niveau de leurs attaques sur la bande de Gaza ; les attaques sionistes se poursuivent dans toutes les zones de Gaza et n'ont pas cessé.

Auparavant, des sources sionistes avaient affirmé que les commandants de l'armée avaient ordonné à leurs forces de limiter les attaques contre Gaza aux opérations défensives et d'éviter d'attaquer les infrastructures de Gaza.

À cet égard, Al Mayadeen a rapporté que des hélicoptères du régime sioniste ont également ciblé la ville d'Al-Zahraa, située au nord-ouest du camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza. Les attaques d'artillerie du régime sioniste se sont intensifiées autour de la zone de « Jisr ».

Al Mayadeen a rapporté que depuis l'aube d'aujourd'hui, six Palestiniens ont été martyrisés à la suite des attaques sionistes contre les infrastructures de la bande de Gaza.