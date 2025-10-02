Hezbollah : Notre désarmement est le retrait de notre âme

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – Hassan Ezzedine Ali, membre du bloc « Fidélité à la Résistance » au Liban, a déclaré lors d'une cérémonie dans la ville de Tyr : « L'Amérique veut aujourd'hui dominer le monde et forcer les peuples à choisir l'une de ces deux options : soit la guerre, soit la capitulation et le pillage de leurs ressources, elle utilise donc la logique de la force ».

Il a ajouté : « Aujourd'hui, compte tenu des scènes que nous observons en Palestine et à Gaza, nous nous trouvons face à la loi de la jungle, derrière laquelle se tiennent l'Amérique et le régime sioniste, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous soumettre à l'ennemi ni lever le drapeau blanc ».

Le membre du bloc « Fidélité à la Résistance » a poursuivi : « Notre désarmement est le retrait de notre âme, et l'âme ne peut être retirée que par Celui qui l'a créée, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Nous ne lèverons pas le drapeau de la capitulation et nous ne permettrons pas que ce pays, irrigué par le sang des martyrs, devienne un protectorat américain ou se transforme en une colonie israélienne ».

Ezzedine a précisé : « Ceux qui disent du mal du Hezbollah visent la démembrement du Liban et l'empêchement de son progrès. »

Il a énoncé les priorités du Hezbollah comme étant la cessation de l'agression israélienne contre le Liban, la libération des prisonniers libanais, le retrait de l'ennemi sioniste des régions occupées du pays et le début de la reconstruction.