Condamnation de l'attaque des militaires du régime sioniste contre le convoi maritime Al-Soumoud

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné la nouvelle attaque du régime sioniste contre le convoi maritime Al-Soumoud (Résilience) et l'arrestation des partisans du peuple opprimé de Gaza.

Ismaïl Baghaei, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a salué l'action humanitaire des activistes et des groupes populaires de différents pays en soutien au peuple palestinien opprimé et leurs efforts pour briser le blocus injuste de la bande de Gaza. Il a qualifié l'attaque du régime sioniste contre ce convoi de violation flagrante des règles internationales et d'acte terroriste.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, se référant également à la poursuite du nettoyage ethnique et du massacre de personnes innocentes à Gaza, a de nouveau souligné la responsabilité légale, morale et humaine de tous les gouvernements pour mettre fin au génocide des Palestiniens, et pour demander des comptes aux criminels et les juger, et a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes à cet égard.