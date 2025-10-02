Le Pentagone réduit ses troupes en Irak et se concentre sur la Syrie

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – un haut responsable de la sécurité au ministère américain de la Défense a annoncé mercredi que les États-Unis, conformément à un accord conclu l'année dernière avec le gouvernement irakien, ont entièrement transféré la responsabilité de la sécurité du pays au gouvernement de Bagdad.

Ce responsable, qui n'a pas été nommé, a déclaré au journal américain "The Hill" : « Les forces américaines ont commencé à transférer la responsabilité de la lutte contre les menaces sécuritaires de leurs propres forces aux forces irakiennes officielles ».

Il a ajouté que ces missions sont confiées aux forces irakiennes qui ont suivi un entraînement militaire américain pendant plus d'une décennie.

Selon le journal, la priorité militaire américaine est passée de la sécurité de l'Irak au renforcement de sa présence en Syrie pour contrer les menaces terroristes. Une partie des troupes transférées d'Irak à Erbil sera également déployée sur le territoire syrien à l'avenir.

Il convient de noter que le ministère américain de la Défense a annoncé dans un communiqué tôt ce matin, quelques heures avant le début du shutdown du gouvernement fédéral, sa décision de réduire la présence militaire en Irak et a décrit cette action comme faisant partie d'une "phase de transition".