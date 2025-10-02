Gouvernement espagnol : Les bénéfices des entreprises ne doivent pas être maculés du sang des Palestiniens

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – le gouvernement espagnol a annoncé son intention d'ouvrir une enquête sur les entreprises qui, dans le pays, font la promotion ou vendent des biens et services d'origine israélienne.

Cette décision fait suite à l'adoption d'un décret gouvernemental la semaine dernière. Le ministère espagnol de la Consommation a déclaré dans un communiqué que ce décret fait partie d'un ensemble de mesures plus larges qui incluent également l'interdiction d'expédier des armes à Israël. Ces mesures visent à mettre fin à ce que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié de "génocide à Gaza".

Pablo Bustinduy, ministre espagnol de la Consommation, avait déclaré précédemment que son bureau utiliserait "toutes les ressources nécessaires" pour s'assurer qu'aucune entreprise en Espagne ne tire profit de l'occupation israélienne.

Parmi ces mesures, la Direction générale des Affaires des Consommateurs a été chargée d'enquêter sur les entreprises qui tirent profit d'activités commerciales dans les territoires occupés. Cette action est conforme à la recommandation de Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies, qui a abordé cette question dans son rapport de juillet 2025 intitulé "Comptes de profits et pertes maculés du sang du peuple palestinien".

Bustinduy a souligné : « Nous garantirons que les comptes financiers d'aucune entreprise en Espagne ne soient contaminés par le sang du peuple palestinien », et a ajouté que les entreprises doivent renoncer à toute activité liée à l'occupation israélienne, qu'elle soit directe ou indirecte.

L'Organisation des Nations Unies a également publié vendredi dernier une nouvelle mise à jour de la base de données des entreprises opérant dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Cette liste comprend 158 entreprises de 11 pays dont les activités ont soulevé des préoccupations en matière de droits de l'homme.

Parmi ces entreprises, 138 sont israéliennes et 20 sont étrangères. L'Espagne, avec quatre entreprises actives dans le secteur des infrastructures, est considérée comme le deuxième pays non israélien présent sur cette liste, après les États-Unis (six entreprises).

L'Espagne est considérée comme l'un des critiques les plus virulents en Europe des attaques du régime israélien contre la bande de Gaza, des attaques qui ont fait plus de 66 000 martyrs jusqu'à présent.