Iran : Le Conseil de sécurité doit approuver l'admission de l'État de Palestine

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA – l'ambassadeur et Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, lors de la session de l'Assemblée générale sur la question de l'utilisation du droit de veto au Conseil de sécurité concernant la résolution proposée pour un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré : « Il est profondément regrettable que, pour la sixième fois ces derniers mois, le Conseil de sécurité n'ait pas pu adopter une résolution visant à mettre fin aux agressions brutales contre le peuple palestinien en raison de l'abus répété du droit de veto par les États-Unis ».

Amir Saeid Iravani a déclaré lors de cette session : « L'obstruction américaine non seulement contredit clairement la volonté résolue de la communauté internationale, qui a toujours souligné son soutien à la justice, à la paix et aux droits inaliénables et imprescriptibles du peuple palestinien, mais elle est également directement en contradiction avec l'engagement même que les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises dans leurs discours concernant leur rôle de maintien de la paix, alors qu'en pratique, ils soutiennent l'occupant agresseur et créent le terrain propice à la poursuite des violations flagrantes du droit international. »

Il a poursuivi : « Pendant près de huit décennies, le régime d'occupation sioniste a mené des politiques illégales et criminelles, qui se sont intensifiées au cours des deux dernières années en bombardements systématiques et sans discernement, entraînant le meurtre de dizaines de milliers de civils, dont des femmes et des enfants. »

Iravani a ajouté : « Ces actions constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire et des droits de l'homme et ont conduit au nettoyage ethnique, au blocus illégal, à l'utilisation de la faim comme arme de guerre, aux politiques de colonisation et d'apartheid, au terrorisme des colons, à la confiscation de terres, à la destruction de maisons et aux attaques contre les lieux saints islamiques et chrétiens, transformant Gaza en ruines. Ces actions constituent également un génocide et un crime contre l'humanité conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En fait, la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies a officiellement confirmé que le régime sioniste a commis un génocide dans les territoires palestiniens occupés. »

Iravani a déclaré : « Malgré toutes ces réalités catastrophiques, le Conseil de sécurité reste paralysé face à cette crise. Les États-Unis, en soutenant à plusieurs reprises les autorités criminelles du régime sioniste et en empêchant leur reddition de comptes, ont créé les conditions de la poursuite des violations flagrantes du droit international, ont sapé la crédibilité du Conseil, ont affaibli les fondements du multilatéralisme et ont refusé d'exercer leur devoir en vertu de la Charte de maintenir la paix et la sécurité internationales. »

Le représentant iranien à l'ONU a déclaré : « La communauté internationale ne peut pas garder le silence face à une situation aussi tragique. Au contraire, il est impératif que les membres du Conseil de sécurité, conformément au Chapitre VII de la Charte, exercent leurs responsabilités en adoptant des mesures immédiates et contraignantes pour mettre fin à l'effusion de sang, garantir la reddition de comptes et protéger le peuple palestinien et les autres nations de la région qui continuent de faire face aux menaces de la machine de guerre du régime sioniste contre leur vie et leur indépendance. »

Iravani a souligné : « La République islamique d'Iran appelle le Conseil de sécurité à :

Adopter et mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Garantir la levée de toutes les restrictions et blocus du régime sioniste sur l'aide humanitaire, conformément au droit international humanitaire. Rejeter et condamner tout plan d'annexion, de déplacement forcé ou de réinstallation dans des pays tiers. Condamner les actions agressives répétées du régime sioniste contre les pays de la région, y compris la Syrie, le Liban, le Yémen, le Qatar et l'Iran. Adopter l'admission de l'État de Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. Exiger du régime sioniste qu'il retire ses forces d'occupation des territoires palestiniens occupés, du Liban et de la Syrie et qu'il mette fin à ses agressions et violations en cours. Imposer des mesures punitives contraignantes conformément au Chapitre VII de la Charte contre le régime sioniste, afin que ce régime et son principal partisan, les États-Unis d'Amérique, comprennent que la communauté internationale ne tolérera pas le génocide, les crimes contre l'humanité ou l'agression sans réponse. »

Le représentant iranien a également déclaré : « La République islamique d'Iran réaffirme que mettre fin au génocide et à l'occupation en Palestine et établir un État palestinien indépendant avec une adhésion complète à l'ONU, sans aucune exception, est à la fois une exigence de la communauté internationale et une responsabilité de tous les États membres. Les droits inaliénables et imprescriptibles du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodétermination et la réalisation de la justice pour les crimes commis contre lui, doivent être respectés. La République islamique d'Iran est profondément convaincue que la seule voie durable pour résoudre cette crise historique est une solution qui garantit la pleine jouissance de ces droits, libre de toute ingérence, coercition ou domination étrangère. »