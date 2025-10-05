Député irakien : Nous ne sommes pas dupes du nouveau jeu américain

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maaloumah, le député irakien Firas al-Musalamawi a souligné que ce qui est publié dans les médias concernant le retrait des troupes américaines de certaines bases en Irak n'est pas la réalité.

Il a ajouté : « Nous assistons seulement à la mise en œuvre d'une partie du plan de redéploiement des forces américaines, mais cela est présenté comme si les États-Unis avaient l'intention de se retirer. »

Al-Musalamawi a ajouté : « La souveraineté nationale de l'Irak n'accepte la présence de forces étrangères sous aucun prétexte. Les États-Unis agissent selon leur politique de déplacement de leurs troupes sur le sol irakien. »

« Ce pays a évacué certaines positions secondaires et renforce d'autres positions importantes pour dissimuler sa présence militaire dans le pays, face à l'augmentation de l'opposition politique et populaire. »

Il a déclaré : « Les États-Unis n'ont pas seulement l'intention de ne pas se retirer d'Irak, mais cherchent une présence à long terme dans ce pays. Le peuple irakien ne se laissera pas berner par ces jeux politiques.»