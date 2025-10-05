Yedioth Ahronoth : Tel-Aviv est face à un double dilemme stratégique

Selon l'agence de presse ABNA, citant Shahab, le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que la réalité qui s'est manifestée au cours des deux derniers jours est que le régime sioniste a emprunté un chemin douloureux et difficile au cours des six derniers mois, depuis la reprise des attaques contre Gaza.

Le rapport poursuit qu'après cette période, il est devenu clair que Tel-Aviv est confronté au même problème éternel : rester à la croisée des chemins stratégiques.

Yedioth Ahronoth a ajouté que la première option pour Israël est l'occupation complète de la bande de Gaza et le maintien dans cette zone sans limite de temps et l'承担 de lourds coûts en l'absence de libération des prisonniers. La deuxième option est un nouvel accord d'échange de prisonniers, également au prix de lourdes dépenses, du retrait de la bande de Gaza et de la libération des prisonniers palestiniens. Néanmoins, l'accord sur les prisonniers est considéré comme meilleur que l'occupation sans fin de la bande de Gaza, car au moins les prisonniers sionistes reviendront.