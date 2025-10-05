Analyste politique : Le régime de Joulani tombera dans quelques mois

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maaloumah, Aws Nazar, expert en droit international et analyste politique, a souligné que le régime terroriste de Joulani est issu du projet américano-sioniste visant à fragmenter la Syrie, et que le maintien de ce régime signifie la disparition des perspectives politiques.

Il a ajouté : « Les agressions et les crimes en Syrie ont atteint un niveau sans précédent, et cela se produit sous la domination du régime de Joulani. Nous assistons à l'administration d'un grand nombre de régions syriennes de manière autonome, loin de la souveraineté du régime de Joulani. »

Nazar a déclaré : « Les activités des groupes d'opposition nationaux en Syrie contre le régime de Joulani se sont intensifiées, et ils se dirigent vers le renversement de ce régime. »

Il a expliqué : « Les activités de Joulani ont commencé avec Daech et Al-Qaïda et il est arrivé au pouvoir avec le soutien des États-Unis et du régime sioniste, et non par la volonté du peuple syrien. La durée de vie de ce régime ne sera pas longue et il ne tiendra au maximum que jusqu'au début de l'année civile prochaine.»