Selon l'agence de presse ABNA, citant Reuters, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a souligné que la décision de la Troïka européenne de rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran était illégale, et a déclaré que cette décision avait approfondi la crise autour du programme nucléaire iranien.

Selon Zakharova, la réapplication des sanctions contre l'Iran est le résultat de l'exercice d'influence et de la tromperie de la part du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, et « par conséquent, leurs conséquences sont également juridiquement nulles et non avenues et ne peuvent imposer aucune obligation légale à d'autres pays ».

Après que la Troïka européenne a lancé le processus de 30 jours d'activation du mécanisme de « Snapback » contre la République islamique d'Iran avec des accusations et des allégations sans fondement, les Nations Unies ont réappliqué toutes les sanctions contre Téhéran concernant le programme nucléaire iranien le 27 septembre.

La République islamique d'Iran a toujours fermement rejeté les accusations et les allégations sans fondement de l'Occident concernant les efforts de Téhéran pour acquérir l'arme nucléaire.

La Russie, qui entretient des relations étroites avec l'Iran, défend le droit de Téhéran à bénéficier de l'énergie nucléaire pacifique et a condamné l'agression des États-Unis et du régime sioniste contre les installations nucléaires iraniennes et leur bombardement en juin.