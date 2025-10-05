The Guardian : Les soldats israéliens ont traité l'activiste suédoise célèbre de manière offensante

Selon l'agence de presse ABNA, citant Ma'a, le journal anglais The Guardian a rapporté que l'ambassade de Suède dans les territoires occupés avait informé le ministère suédois des Affaires étrangères que la célèbre activiste suédoise, Greta Thunberg, avait été détenue dans de très mauvaises conditions.

Selon le rapport, Thunberg se trouvait dans une pièce où il y avait beaucoup d'insectes, et les militaires sionistes ne lui fournissaient pas suffisamment d'eau et de nourriture.

Le rapport cite un autre activiste suédois qui a déclaré que les militaires sionistes avaient tiré les cheveux de Greta, l'avaient frappée et l'avaient forcée à embrasser le drapeau du faux régime ! Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour, pour ainsi dire, intimider les autres.

Il est à noter que les militaires sionistes ont arrêté Greta ainsi que des centaines d'autres activistes lors de l'attaque contre les navires de la flottille « Samoud ».