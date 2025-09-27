Ziad al-Nakhala : Le peuple palestinien ne se soumettra pas aux bourreaux et ne renoncera pas à ses droits

Selon l'Agence de Presse AhlulBayt (ABNA), le Secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien a souligné que le peuple palestinien ne se soumettra jamais aux bourreaux criminels et ne renoncera pas à ses droits légitimes, malgré tout sacrifice.

Ziad al-Nakhala, en réaction aux récentes déclarations de Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime d'occupation israélien, aux Nations Unies, a déclaré : "Les menaces de Netanyahou contre la Résistance et le peuple palestinien ne sont pas nouvelles, et le peuple palestinien, qui a brandi l'étendard de la Résistance pendant plus de cent ans, ne sera pas affecté par ces menaces et ces mensonges."

D'autre part, Mustafa Barghouti, Secrétaire général du Mouvement de l'Initiative Nationale Palestinienne, a également déclaré lors d'un entretien avec la chaîne Al Mayadeen que ce qui s'est passé à l'ONU indique l'isolement croissant d'Israël sur la scène internationale.

Il a qualifié le discours de Netanyahou d' "empli de mensonges qui ont placé le criminel dans la position de la victime" et a souligné : "Le monde est en train de changer et Israël deviendra de plus en plus isolé de jour en jour."

Barghouti a conclu : "Netanyahou a poussé Israël vers son plus grand isolement historique et son comportement n'est comparable qu'à celui des dirigeants nazis."