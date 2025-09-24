Critique d'Araghchi sur l'échec de la communauté internationale à prévenir les crimes contre l'humanité

Selon l'Agence de presse AhlulBayt (Abna), Sayyid Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, lors de sa visite à New York, a participé et a prononcé un discours lors d'une réunion de haut niveau de l'Initiative pour le développement mondial intitulée « Renouveler l'engagement envers les idéaux originaux, l'unité pour construire un avenir plus brillant dans le développement mondial ». Le texte de son discours est le suivant :

« Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Votre Excellence Monsieur Li Qiang, Premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine, Excellences, chers collègues,

La République islamique d'Iran, en tant que membre du Groupe des amis de l'Initiative pour le développement mondial, la considère comme une plate-forme précieuse pour renforcer la coopération et la solidarité sur la voie du développement.

Alors que les pays en développement continuent de faire face à de profondes inégalités structurelles dans les systèmes économiques, financiers et commerciaux mondiaux, la réunion d'aujourd'hui est à la fois opportune et nécessaire. L'éradication de la pauvreté reste le plus grand défi pour les décideurs politiques dans de nombreux pays en développement. En même temps, la faim, la malnutrition et l'insécurité alimentaire augmentent et le risque de famine se répand dans de vastes régions du monde.

En même temps, nous sommes profondément préoccupés par les fractures numériques croissantes, en particulier dans le domaine des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. Par conséquent, il est vital d'assurer une gouvernance inclusive, transparente et juste des technologies numériques avec la participation pleine et efficace des pays en développement.

Dans ce contexte, des réformes structurelles tardives sont nécessaires pour garantir la participation pleine, égale et efficace des pays en développement aux décisions mondiales.

Il est profondément préoccupant que certains pays développés, au lieu de respecter leurs engagements de longue date, continuent d'appliquer des mesures coercitives unilatérales et des politiques protectionnistes contre les pays en développement. De telles mesures, qui violent les droits fondamentaux des citoyens dans les pays cibles, visent en fait à saper la croissance économique, l'éradication de la pauvreté et le développement durable dans ces pays.

Les défis auxquels nous sommes confrontés ne se limitent pas au domaine économique. Par exemple, la détérioration de la situation en Asie de l'Ouest, en particulier le génocide en cours à Gaza, révèle l'échec de la communauté internationale à faire respecter le droit international et à prévenir les crimes contre l'humanité.

L'occupation étrangère et les agressions, les inégalités et l'injustice peuvent inverser les acquis du développement et déstabiliser des régions entières et le monde.

Dans de telles circonstances, nous avons plus que jamais besoin de nous réengager envers les principes de la coopération multilatérale et de rejeter l'unilatéralisme, qui est une menace sérieuse pour la paix, la sécurité et le développement mondial.

L'Initiative pour le développement mondial peut jouer un rôle de premier plan à cet égard, en promouvant les idéaux des pays en développement pour qu'ils jouent un rôle plus important dans la formation de l'ordre économique mondial et en créant un environnement international favorable au développement durable. En même temps, nous ne pouvons ignorer la détérioration de la situation en Asie de l'Ouest, en particulier les crimes en cours à Gaza qui menacent la paix et le développement dans notre région et au-delà.

Monsieur le Président,

Les incertitudes existantes et les fractures émergentes dans les systèmes politiques et économiques mondiaux ont rendu l'Initiative pour le développement mondial encore plus nécessaire, car elle fournit une plate-forme de solidarité, de coopération et d'action collective renforcée pour construire un avenir plus brillant pour tous. Nous continuons à compter sur cette initiative et la soutenons pour qu'elle atteigne ses objectifs."