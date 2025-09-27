Docteur Pezeshkian : L'application du snapback et le rétablissement des sanctions sont des actes illégaux

Selon l'Agence de Presse AhlulBayt (ABNA), le Docteur Masoud Pezeshkian, lors d'une rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies, l'a remercié pour ses efforts en faveur de l'établissement de la paix ainsi que pour ses positions appropriées concernant la guerre de Gaza, déclarant : "Malheureusement, les crimes et le génocide à Gaza se produisent alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a entrepris aucune action, pas même une condamnation, pour mettre fin à cette guerre."

Le Président a ajouté que, "malgré l'exécution des engagements par l'Iran et l'opposition de la Russie et de la Chine à l'application du snapback, sa mise en œuvre et le rétablissement des sanctions sont des actes immoraux et illégaux".

Le Docteur Pezeshkian a exprimé l'espoir que le Secrétaire général utilise sa capacité pour empêcher cette action.

Le Secrétaire général des Nations Unies, lors de cette réunion, se référant à ses efforts et à ceux de l'ONU pour condamner Israël afin d'arrêter cette guerre, a précisé : "L'ONU a perdu plusieurs centaines de membres de son personnel dans cette guerre pendant cette période."

Guterres a exprimé l'espoir qu'une solution diplomatique soit trouvée sur cette question dans les jours restants avant l'application du mécanisme de déclenchement (trigger mechanism) et que nous n'assistions pas au rétablissement des sanctions.