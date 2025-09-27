Le rêve agité sioniste d'anéantir la Résistance ne se réalisera pas

Selon l'Agence de presse AhlulBayt (ABNA), le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, dans un communiqué marquant l'anniversaire du martyre des dirigeants de la Résistance islamique du Liban et du Général de division Pasdar Abbas Nilforoushan, a souligné son engagement envers les principes et les idéaux de la Résistance et sa fidélité au sang des martyrs.

La déclaration stratégique du Corps des Gardiens de la Révolution islamique à l'occasion de l'anniversaire du martyre des dirigeants de la Résistance islamique du Liban et du Général de division Pasdar Abbas Nilforoushan est la suivante :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

À l'approche de l'anniversaire du martyre des dirigeants de la Résistance islamique du Liban, Hojjatoleslam wal-Moslemin Sayyed Hassan Nasrallah et Hojjatoleslam wal-Moslemin Sayyed Hashem Safieddine, de commandants et de hauts responsables du Hezbollah tels que Haj Abdul Monem Karaki (Haj Abulfazl) Commandant du Front Sud du Liban, Haj Samir Dib (Haj Jihad) Chef du Bureau du martyr Nasrallah, Haj Ebrahim Jazini (Haj Nabil) Responsable de la Sécurité du martyr Nasrallah, ainsi que d'autres hauts commandants et responsables du Hezbollah, et du fier Commandant du Corps de l'Islam et Conseiller militaire principal de la République islamique d'Iran, le Général de division Pasdar Abbas Nilforoushan, lors de l'attaque terroriste criminelle du régime sioniste pervers et démoniaque contre la Dahiyeh de Beyrouth ; le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, tout en présentant ses condoléances et ses félicitations à l'attention du Guide suprême et Commandant en chef des forces armées, l'Imam Khamenei (que son ombre perdure), aux familles honorables des martyrs, aux forces de la Résistance et aux nations de la région, et en insistant sur l'adhésion aux principes et aux idéaux de la Résistance et la fidélité au sang des martyrs, déclare les points stratégiques suivants à l'Ummah islamique, et en particulier à la grande nation de notre cher Iran :

La Sécurité et l'Honneur de l'Ummah Islamique sont le Fruit du Sacrifice et de la Résistance La sécurité et l'honneur actuels de l'Ummah islamique et des pays de la région ne sont pas le résultat de compromis politiques ou d'intimidation face à la guerre psychologique et à la bataille cognitive des ennemis de l'Islam et du Coran, mais sont dus au sacrifice et au dévouement des moudjahidines croyants et des combattants de la Résistance sur les rudes champs de bataille ; de la confrontation avec la sédition de Daech à la défense contre l'occupation et l'agression sioniste. En réalité, le sang de ces martyrs est la garantie de la survie de la sécurité et le capital stratégique des nations de la région pour préserver la stabilité et l'identité islamique. La Résistance : la Seule Voie Rationnelle pour Contrer l'Arrogance L'expérience historique et la réalité sur le terrain montrent que la résistance active et intelligente est la seule option efficace et rationnelle pour les gouvernements et les nations de la région face à l'expansionnisme de l'Arrogance et du Sionisme mondial, et sans aucun doute, toute retraite et tout recours à des mécanismes imposés et à des compromis humiliants ne feront qu'intensifier l'audace et les menaces de l'ennemi et imposer l'humiliation aux nations. L'Invincibilité de la Culture de la Résistance L'augmentation des crimes et des attaques manquées du régime sioniste sanguinaire contre Gaza démontre la fermeté et l'invincibilité du Front de la Résistance et l'incapacité de ce régime vampire à éteindre les flammes de la Résistance. La Résistance n'est pas une institution soluble dans les processus politiques et sécuritaires, mais une identité, une pensée et une culture vivantes et enracinées dans la foi des nations de la région qui s'approfondit et se renforce de jour en jour. Dirigeants Martyrs : Disciples de l'École des Deux Imams de la Révolution Sayyed Hassan Nasrallah et Sayyed Hashem Safieddine étaient deux disciples éminents de l'école de l'Imam Khomeiny (RA) et du Guide Suprême de la Révolution islamique (que son ombre perdure) qui, avec foi, rationalité, sagesse et courage exemplaires, ont transformé le Front de la Résistance en un symbole de l'honneur de l'Ummah islamique et en une puissance stratégique au niveau régional et mondial. Le Leadership Ferme de Cheikh Naim Qassem Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, tout en rendant hommage aux positions de principe et aux rôles stratégiques de Hojjatoleslam wal-Moslemin Cheikh Naim Qassem, le successeur pieux et digne des dirigeants martyrs du Hezbollah au Liban, déclare son soutien total à son leadership courageux et éclairé et aux efforts des moudjahidines du Hezbollah pour sauvegarder la sécurité du Liban et poursuivre la ligne de la Résistance. L'Échec des Projets Américains et Sionistes Les rêves agités et les plans sinistres des cercles sionistes et américains visant à affaiblir ou à anéantir la Résistance ont échoué à maintes reprises et, par la grâce de Dieu, cette fois encore, ils n'apporteront que scandale et humiliation aux ennemis. Contrairement aux désirs sataniques du camp hostile, la Résistance n'est pas affaiblie aujourd'hui, mais sa splendeur et son essor en tant que facteur d'équilibre dans la région deviendront plus manifestes. La Mission du Sepah de Renforcer et de Soutenir la Résistance Dans les circonstances critiques et sensibles actuelles, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique maintient le soutien et l'appui à la Résistance dans la géographie de la région à l'ordre du jour et considère la poursuite de cette voie jusqu'à l'élimination complète de l'occupation et la libération de la Sainte Quds comme une mission divine, nationale et inarrêtable.

En conclusion, il est souligné que le martyre des leaders de la Résistance est un tournant sur le chemin de l'éveil islamique et du renforcement du front antisioniste, et toutes les nations de la région, en maintenant leur vigilance, leur solidarité et en poursuivant le chemin de la Résistance, doivent remplir leur mission historique ; l'avenir de la région appartient à la volonté des nations, et la volonté des nations est ferme sur la défaite des ennemis et la réalisation de la victoire définitive de la Résistance.