Selon l'agence de presse ABNA, le président français Emmanuel Macron a écrit ce mercredi, dans un message sur le réseau social X, concernant sa rencontre d'aujourd'hui avec Masoud Pezeshkian en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sans mentionner le principe de l'indépendance des pouvoirs en Iran; concernant les détenus de son pays à Téhéran, il a écrit: "D'abord et surtout, j'ai réitéré ma demande; Cécile Kohler, Jacques Paris et Lenart Montereau, les prisonniers détenus en Iran, doivent être libérés immédiatement !"

Le président français a ensuite poursuivi, sans mentionner la nature pacifique du programme nucléaire iranien, en affirmant: "Notre position est claire: l'Iran ne doit jamais obtenir d'armes nucléaires. Compte tenu du non-respect par l'Iran de ses engagements nucléaires, nous avons décidé, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, d'activer le mécanisme 'snapback' et de permettre la réimposition des sanctions contre l'Iran. J'ai de nouveau clarifié mes demandes au président iranien: un accès complet des inspecteurs de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) à l'Iran, la transparence autour des stocks de matières enrichies; la reprise immédiate des négociations. Un accord est encore possible. Il ne reste que quelques heures. Il appartient à l'Iran de répondre aux conditions que nous avons fixées. Pour la sécurité de la région, pour la stabilité du monde."

Les affirmations ridicules du président français Emmanuel Macron contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran et des concepts tels que les "engagements nucléaires de Téhéran" sont faites alors que, suite au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de 2015 avec l'Iran, connu sous le nom de JCPOA, les trois pays européens signataires de cet accord nucléaire n'ont jamais respecté leurs engagements. D'autre part, au cours des derniers mois et au milieu des négociations indirectes entre Téhéran et Washington, l'Iran a été attaqué par les États-Unis, en violation de toutes les lois internationales.