Araghchi : L'Iran ne fera jamais de compromis sur sa souveraineté, ses droits ou sa sécurité

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA), Seyed Abbas Araghchi, Ministre des Affaires étrangères iranien, a écrit dans un éditorial publié dans le quotidien indonésien The Jakarta Post « en condamnant l'action des trois pays européens visant à activer le snapback » : L'action de la Troïka européenne (Royaume-Uni, France et Allemagne) visant à activer le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions (snapback) portera un préjudice irréparable à l'image et à la crédibilité internationale de l'Europe ; un mécanisme qui a été conçu pour sanctionner le non-respect d'obligations clés en vertu de l'accord nucléaire de 2015, signé entre l'Iran, les trois pays européens, les États-Unis, la Chine et la Russie.

Selon la déclaration publiée sur le canal Telegram du Ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi a ajouté : Comme souligné également dans la lettre conjointe des trois pays Iran, Chine et Russie, l'action des trois pays européens concernant l'activation du mécanisme de snapback est dépourvue de fondement légal et juridique et est également considérée comme politiquement destructrice. Les pays qui ne respectent pas leurs propres engagements n'ont pas le droit de bénéficier des avantages d'un accord qu'ils ont eux-mêmes sapé. Aucune action ne peut ignorer la séquence d'événements qui a conduit l'Iran à prendre des mesures de réparation légales en vertu de l'accord nucléaire.

Il a déclaré : Ce sont les États-Unis qui, en 2018, ont violé la Résolution 2231 par le retrait unilatéral de leur participation au Plan d'action global conjoint (JCPOA), et non l'Iran ; un acte destructeur qui a été complété par le manquement de la Troïka européenne à ses propres engagements en vertu du JCPOA et par son alignement sur les sanctions illégales américaines. Aujourd'hui, ces trois pays, sous prétexte du rejet des négociations par l'Iran, demandent le rétablissement des sanctions de l'ONU ; des pays qui, en soutenant les attaques militaires illégales américaines en juin 2025 contre les installations nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran, qui sont protégées par le droit international, ont d'autant plus souligné leur rôle dans la facilitation des exigences excessives de Washington ; des attaques qui ont eu lieu à la veille du sixième cycle de pourparlers indirects entre l'Iran et les États-Unis.

La Troïka européenne ne sera pas victorieuse Le Ministre des Affaires étrangères iranien a poursuivi : En commençant ce jeu, la Troïka européenne a causé de nombreuses conséquences négatives sur la crédibilité et la position internationale de l'Europe. Dans ce jeu, les trois pays européens non seulement n'en sortiront pas vainqueurs, mais seront également écartés des futurs processus diplomatiques. Si cette brève occasion de changer de cap est gaspillée, des conséquences destructrices et étendues s'abattront sur la région de l'Asie occidentale et sur le système international ; des conséquences qui, en sapant l'intégrité et la crédibilité des accords internationaux, ébranleront les fondements de la sécurité collective.

Araghchi a déclaré : La République islamique d'Iran a toujours montré au monde, avec la plus grande retenue, son engagement durable à résoudre les problèmes liés à ses activités nucléaires pacifiques par la diplomatie et la négociation et à parvenir à un nouvel accord équitable ; un accord qui, tout en respectant la souveraineté nationale du pays et les droits de la nation iranienne en vertu du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, aborde toutes les préoccupations mutuelles, y compris les sanctions injustes qui ont ciblé les moyens de subsistance et le bien-être de la nation iranienne.

Il a dit : Bien qu'exposé aux attaques illégales et criminelles du régime sioniste et des États-Unis, l'Iran reste ferme dans l'affirmation de ses droits inaliénables à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire conformément au Traité de non-prolifération (TNP) et a en même temps déclaré sa volonté de participer à un dialogue constructif et significatif à cet égard.

Le haut diplomate iranien a déclaré : La République islamique d'Iran, dans sa dernière action, a signé un nouvel accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) le 9 septembre 2025 ; un accord conclu grâce aux efforts de médiation de l'Égypte. Le récent accord entre l'Iran et l'AIEA est un nouveau chapitre dans les efforts diplomatiques de l'Iran visant à résoudre les problèmes liés à ses activités nucléaires pacifiques ; un accord qui, tout en respectant la souveraineté nationale et en garantissant les droits inaliénables de l'Iran, maintient la coopération avec l'Agence dans un cadre convenu.

Araghchi a expliqué : L'Iran ne fera jamais de compromis sur sa souveraineté, ses droits ou sa sécurité. Par conséquent, cet accord sera mis en œuvre conformément à la loi obligeant le gouvernement à suspendre la coopération avec l'AIEA, approuvée par le Parlement iranien et dans le cadre du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, et restera valide tant qu'aucune action hostile ne sera entreprise contre l'Iran, y compris le rétablissement des résolutions annulées du Conseil de sécurité des Nations Unies ; dans le cas contraire, la République islamique d'Iran considérera ses mesures pratiques comme ayant pris fin.

Il a ajouté : Il est à noter que la loi « obligeant le gouvernement à suspendre la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique » a été approuvée par le Parlement iranien le 25 juin 2025 et, après approbation par le Conseil des Gardiens, a été promulguée par le Président de la République islamique d'Iran, Masoud Pezeshkian ; une loi adoptée en réaction aux attaques américaines et israéliennes contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes et dans le but de protéger les intérêts nationaux et la sécurité des installations nucléaires du pays.

Soulignant la nécessité de l'unité des pays islamiques dans la lutte globale contre Israël Le Ministre des Affaires étrangères iranien a conclu : En conclusion, tout en exprimant notre gratitude pour la fermeté et la résistance du gouvernement et du peuple indonésiens en soutien au peuple opprimé de Palestine et pour leur condamnation ferme et rapide des agressions du régime sioniste contre la République islamique d'Iran et d'autres pays de la région, nous soulignons une fois de plus la nécessité de l'unité des pays islamiques dans la lutte globale contre Israël, pour contrer les doubles standards internationaux et réformer les structures multilatérales défectueuses.

Araghchi a déclaré : L'inaction des institutions multilatérales internationales face aux violations flagrantes et répétées du droit international par le régime sioniste a porté atteinte à la crédibilité des règles et normes fondamentales du droit international et a conduit à l'expansion de la portée des crimes de ce régime dans la région de l'Asie occidentale. Les récentes attaques du régime sioniste israélien contre cinq pays arabes – Palestine, Liban, Syrie, Qatar et Yémen – ont une fois de plus révélé la nature sauvage et agressive du régime sioniste dans la poursuite de son rêve de longue date d'occuper tous les territoires situés entre les deux fleuves du Nil et de l'Euphrate ; un rêve qui a été officiellement et publiquement présenté sous la forme du plan du "Grand Israël" par Benjamin Netanyahu, le plus grand criminel de guerre du siècle, et qui a mis en grave péril la souveraineté des autres pays islamiques dans la région de l'Asie occidentale.