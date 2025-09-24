Le président chilien: « Je ne veux pas que Netanyahou meure par un missile ! »

Selon l'agence de presse AhlulBayt (Abna), Gabriel Boric, le président chilien, a déclaré qu'il ne voulait pas voir le Premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, mourir à la suite de l'explosion d'un missile, mais qu'il voulait que Netanyahou, comme les criminels de guerre dans les Balkans et au Rwanda, soit jugé devant un tribunal international pour le massacre du peuple de Gaza.

Selon Russia Today, Boric a déclaré dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York: « Je ne veux pas voir Netanyahou et sa famille être anéantis par un missile, mais je voudrais le voir, ainsi que d'autres responsables du massacre du peuple palestinien, devant la Cour internationale de justice. »

Boric a critiqué les attaques du régime sioniste contre le Qatar et les explosions en Iran, soulignant que la communauté internationale doit lutter contre la haine et renforcer le système multipolaire.

Il a ajouté qu'aujourd'hui, en 2025, des milliers d'innocents perdent la vie simplement parce qu'ils sont Palestiniens, tout comme des millions de personnes sont mortes il y a 80 ans simplement parce qu'elles étaient juives.

Boric a décrit la crise de Gaza comme une crise mondiale parce que c'est une crise humanitaire, et a ajouté: « Lorsque les enfants palestiniens sont laissés sous les décombres, nous, dans notre pays le Chili, qui abrite la plus grande communauté palestinienne au monde en dehors des pays arabes, sommes vraiment peinés. »

Le président chilien a également critiqué le président américain Donald Trump pour avoir nié la crise climatique et a déclaré: « On a dit aujourd'hui depuis cette tribune qu'il n'existe pas de réchauffement climatique. Ce n'est pas un point de vue, c'est un mensonge, et il faut combattre le mensonge. »