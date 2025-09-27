Signature d'un accord de 25 milliards de dollars entre l'Iran et la Russie pour la construction de 4 nouvelles centrales nucléaires

Selon l'Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA), l'accord d'exécution pour la construction et l'érection de quatre unités de centrale nucléaire de troisième génération et avancées, d'une valeur de 25 milliards de dollars, a été signé à Sirik, Hormozgan, entre la société iranienne Hormoz et la société de projet russe Rosatom.

"Behrouz Kamalvandi", porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), avait précédemment déclaré, en référence au voyage à Moscou de "Mohammad Eslami", chef de cette organisation : L'Assemblée mondiale de l'atome, qui s'est tenue à l'occasion du 80e anniversaire des activités atomiques russes, a été l'occasion de nombreuses visites de l'ingénieur Eslami et de la délégation qui l'accompagnait dans les différentes industries atomiques russes, au cours desquelles des négociations et des accords ont eu lieu, notamment dans le domaine de la construction de centrales plus grandes que Bushehr, d'une capacité de 1200 mégawatts, ce qui comprend au total quatre unités d'une capacité de près de cinq mille mégawatts dans le sud du pays.

Voyage d'une équipe russe en Iran Kamalvandi a déclaré : La question des centrales nucléaires à petite échelle est également d'une grande importance, car l'avenir du monde s'oriente vers de telles centrales. Ces centrales sont modulaires et ont une capacité de réplication. Nous pouvons recevoir une partie importante de leur technologie de construction de la Russie. À cet égard, un protocole d'accord a été signé et il est prévu qu'une équipe russe se rende en Iran pour un suivi ultérieur.

Il a précisé : Dans l'ensemble, ce voyage a été très réussi et ouvrira la voie à une expansion encore plus grande de la coopération dans la construction de grandes et petites centrales nucléaires, ainsi qu'au développement d'autres branches scientifiques liées à l'industrie nucléaire, y compris la fusion et la production de produits radiopharmaceutiques. Inshallah, à l'avenir, les relations entre les deux pays dans ce domaine s'étendront encore davantage.

De plus, "Mohammad Eslami", chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, et "Sergey Tysilyov", ministre russe de l'Énergie, se sont rencontrés et ont discuté afin de développer les interactions, notamment dans les domaines de l'énergie atomique et de l'économie.

Lors de cette réunion, des questions telles que la fourniture de facilités et l'avancement de projets conjoints, en particulier dans le domaine de l'énergie atomique, ont été soulevées.

Eslami a également souligné l'importance de la coopération stratégique lors de cette réunion, et Tysilyov a présenté au chef de l'OIEA un rapport sur l'état le plus récent des activités de la commission mixte.